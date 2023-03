Marília Mendonça é “hackeada” e fãs especulam novo disco

“O perfil da rainha foi hackeado”, diz um post misterioso, publicado nas redes sociais de Marília Mendonça 15/03/2023 10:41, atualizado 15/03/2023 10:42

Foto: Reprodução

A equipe de Marília Mendonça deixou os fãs da cantora animados após um fazer um postar um video misterioso no Instagram, em que um hacker simula uma invasão ao perfil oficial da Rainha da Sofrência.

“O perfil da rainha foi hackeado, a qualquer momento revelaremos os seus próximos decretos”, dizia a legenda.

A ação fez o a frase “hackearam a rainha” parar entre os assuntos mais comentados na manhã desta quarta-feira (15/3).

A expectativa dos fãs é de que o post seja um prenúncio do volume 3 de Decretos Reais, projeto póstumo da artista. O primeiro foi lançado em julho do ano passado, véspera do aniversário de 27 anos da cantora. Já o volume 2 estreou em dezembro.

Marília Dias Mendonça foi uma cantora, compositora e empresária brasileira. Natural de Cristianópolis, no Goiás, cresceu e viveu em Goiânia a maior parte da vidaReprodução/ Instagram

Querida no meio sertanejo, Marília tinha um dos cachês mais altos do país e era recordista em acesso em plataformas digitaisReprodução/ Instagram

Em novembro de 2021, durante viagem para Minas Gerais, onde faria um show, o avião da cantora caiu e matou instantaneamente todos a bordo. Marília faleceu aos 26 anos e deixou o filho Léo, de 2 anosReprodução/ Instagram

Mendonça começou a cantar na igreja quando ainda era criança. Aos 12 anos começou a compor para grandes cantores, como Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Matheus & KauanReprodução/ Instagram

Em 2014, Marília se lançou como cantora e, mais tarde, em 2016, apresentou o primeiro álbum da carreira que contou com a música Infiel, canção que a tornou nacionalmente conhecidaReprodução/ Instagram

Em 2015, engatou relacionamento com o empresário Yugnir Ângelo e chegou a ficar noiva do rapaz. Contudo, dois anos depois a relação chegou ao fim. Na ocasião, Marília informou que estava muito nova para ter um relacionamento sérioReprodução/ Instagram

Em 2017, a cantora lançou Amante Não Tem Lar e De Quem é a Culpa, singles que estouraram nas paradas de sucesso e elevaram ainda mais o nome dela. Tempos depois, Marília se tornou a brasileira mais ouvida no Youtube, ocupando o 13º lugar no ranking mundialReprodução/ Instagram

Em 2018, lançou o segundo álbum Agora É Que São Elas, com a participação de Maiara e Maraisa. Em 2019, lançou os singles Bem Pior Que Eu, Ciumeira, Bebi Liguei e, em março do mesmo ano, se tornou a mulher mais ouvida no Spotify BrasilReprodução/ Instagram

Em 2019, a cantora assumiu relacionamento marcado por altos e baixos com Murilo Huff, pai de seu único filho, Léo. Em setembro de 2021, no entanto, Marília anunciou o fim da relação com o músicoReprodução/ Instagram

Durante a carreira, a jovem conquistou um Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, recebeu certificado de disco de diamante triplo, tripla platina e permaneceu no topo do ranking das artistas mais ouvidas do paísReprodução/ Instagram

Conhecida como “Rainha da sofrência”, Marília deixou o legado do Feminejo, segmento feminino do sertanejo universitário, e impulsionou o sucesso de outras mulheres no meioReprodução/ Instagram

