Marta Suplicy se encontra com Lula e discute possível aliança para candidatura de Boulos

Atual secretária de Relações Internacionais deve fazer oposição ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)

Marcos Oliveira/Agência Senado – 11/12/2018

Marta Suplicy discursando em comissão quando ainda era senadora



A ex-prefeita de São Paulo e atual secretária de Relações Internacionais da capital paulista, Marta Suplicy, pode estar prestes a retornar ao Partido dos Trabalhadores (PT). Nesta segunda-feira, 8, a ex-senadora se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir uma possível aliança política. O chefe do Executivo articula para que Marta seja vice na chapa do deputado Guilherme Boulos (PSOL), candidato à sucessão do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Apesar de ainda estar de férias na Prefeitura, Marta já se encontrou com Boulos. Antes de fazer qualquer anúncio, ela pretende conversar com o prefeito. Tanto no Palácio do Planalto quanto na cúpula do PT, a volta de Marta é considerada praticamente certa. O apoio de Jair Bolsonaro à campanha de reeleição de Nunes tem influenciado a decisão de Marta, que não deseja estar no mesmo palanque do ex-presidente.

Lula já havia conversado com Marta por telefone antes do ano novo, mas foi somente nesta segunda-feira que os dois se encontraram pessoalmente no Palácio do Planalto para discutir o novo projeto político. A ideia é formar uma frente ampla para enfrentar o bolsonarismo, e a capital paulista é vista como peça-chave nesse projeto. Durante o encontro com Lula, Marta foi acompanhada pelo deputado Rui Falcão, que foi secretário de Governo durante a gestão dela como prefeita. Falcão é um dos articuladores do retorno de Marta ao PT e da aliança com Boulos.