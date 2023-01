Martelo batido: futuro de Rodrigo Faro na Record já está definido

A permanência de Rodrigo Faro no casting da Record TV era uma incógnita para muita gente até o último dia de dezembro, quando seu contrato expirou. Agora, com a retomada da emissora às atividades após as festas de final de ano, apresentador e alta cúpula do canal já tiveram a primeira conversa sobre a renovação e chegaram a um consenso definitivo sobre o assunto. As informações a seguir foram obtidas com exclusividade pela coluna LeoDias.

Visto como nome de importante prestígio e grande valor comercial para os cofres da emissora, Rodrigo Faro continuará como uma das principais estrelas da casa na grade de 2023. Embora o contrato ainda não tenha sido assinado, o acordo já está feito, com os dois lados bem satisfeitos.

Rodrigo Faro (Reprodução: Record TV)

A quase saída do apresentador da emissora no final de 2022 movimentou o mercado televisivo e acendeu um sinal na concorrência. Executivos do SBT, principalmente, estavam bem atentos ao caso. O nome de Rodrigo Faro, embora tenha quem diga que não, foi sim assunto nos corredores da emissora de Silvio Santos.

Contratado da Record desde 2008, de lá para cá, Faro já esteve à frente do Ídolos, O Melhor do Brasil e Fazenda de Verão, além de ter atuado em novelas como Chamas da Vida (2008), Bela a Feia (2009) e Ribeirão do Tempo (2010). Nos domingos desde 2013, quando substituiu Gugu Liberato com o Hora do Faro, ele se tornou um dos maiores faturamentos do canal.

Alguns nomes para substituir Rodrigo Faro na emissora foram especulados pela imprensa, entre eles Márcio Garcia, que sequer chegou a receber uma sondagem, de fato, mas viu seu nome ganhar força nas redes sociais durante o imbróglio.

Por enquanto, cabe ressaltar, ainda não existe uma definição sobre o formato do contrato de renovação nem seu tempo de duração. É aguardar!

