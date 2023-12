Mega da Virada 2023 tem o maior prêmio da história no valor de R$ 570 milhões

A Mega-Sena da Virada 2023 pagará aproximadamente R$ 570 milhões no concurso a ser realizado no dia 31 de dezembro, às 20h. A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal nesta terça-feira, 19, confirmando que este é o maior valor da história do concurso especial. O número ainda pode aumentar até a data do sorteio. O prêmio da Mega da Virada não acumula, ou seja, se ninguém acertar os 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da próxima faixa e assim por diante. O bilhete de aposta custa R$ 5. Em 2022, cinco apostas dividiram o prêmio de R$ 541,9 milhões.

