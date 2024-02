Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 44 milhões neste sábado

O prêmio acumulado da Mega-Sena, que será sorteado hoje às 20h, está estimado em R$ 44 milhões. Para levar essa bolada para casa, o apostador precisa acertar as seis dezenas premiadas. No último concurso, os números sorteados foram 06, 12, 20, 41, 43 e 59, porém nenhum apostador conseguiu acertar todas as seis dezenas. Para participar do sorteio, é necessário desembolsar pelo menos R$ 5, valor correspondente a uma aposta de seis números. As chances de ganhar com essa aposta são de uma em mais de 50 milhões.

*Reportagem produzida com auxílio de IA