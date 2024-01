MEI excluído do Simples tem até 4ª feira para voltar ao regime

Empreendedores foram removidos da categoria por causa de pendências com a Receita Federal; saiba como regularizar

O Simples Nacional é o regime tributário do Microempreendedor Individual Reprodução/Receita Federal

PODER360 30.jan.2024 (terça-feira) – 6h00



O MEI (Microempreendedor Individual) excluído do Simples Nacional têm até a 4ª feira (31.jan.2024) para pedir o enquadramento no regime tributário. Se perder o prazo, o empresário terá que esperar mais 1 ano para entrar na categoria.

Os empreendedores foram removidos do Simples no começo do mês por causa de pendências com a Receita Federal. Saiba como fazer para regularizar a situação no tutorial mais abaixo.

A modalidade de renegociação de dívidas oferecida pela PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) pode ser uma boa opção para quem está com o bolso apertado. O programa oferece descontos de até 50% e parcelamento em 60 meses. As instruções estão no Portal Regularize.

TUTORIAL Para consultar o status das pendências, é necessário seguir o passo-a-passo abaixo:

acesse o Portal do Simples Nacional; clique em “Consulta Optantes“; escolha “Consulta Optantes”, informe o seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e clique em “consultar“; busque por “Situação Atual“; se estiver como “não optante pelo Simples Nacional” ou “não enquadrado no Simei”, clique em “+ Mais informações”; a página contará com as informações sobre a regularização e a última data em que ela foi MEI.

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Se o empreendedor estiver fora da categoria, é hora de normalizar a situação com a Receita Federal. O tutorial é o seguinte:

acesse o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e faça o login com a conta gov.br para pessoa física; selecione “alterar perfil de acesso”; digite seu CNPJ no campo indicado; clique em “Certidão e Situação Fiscal”; vá em “Consulta Pendências – Situação Fiscal”; clique em “Gerar Relatório“; pague os débitos.

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Uma vez regularizado, o empreendedor deve se inscrever novamente como MEI. Seguem as instruções:

acesse o Portal do Simples Nacional; passe o mouse sobre o menu “Simples – Serviços”, e clique sobre “Opção”; selecione “Solicitação de Opção pelo Simples Nacional”; informe CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), CNPJ e código de acesso; volte ao Portal do Simples Nacional; passe a seta por “Simei – Serviços” e clique em “Opção”; clique sobre “Solicitação de Enquadramento no Simei”; preencha os dados.

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

Reprodução/Ministério do Empreendedorismo

As instruções constam num documento elaborado pelo Ministério do Empreendedorismo divulgado nesta 2ª feira (8.jan.2024). Eis a íntegra (PDF – 5 MB)

O SIMPLES NACIONAL Aproximadamente 740 mil MEIs haviam solicitado a entrada no Simples Nacional em 2024 até 24 de fevereiro.

Dos inscritos, 481 mil ainda não foram aprovados por terem pendências de pagamentos com o Fisco. Os outros 259 mil já tiveram o processo concluído e estão consideradas automaticamente como parte da categoria.

Leia abaixo quais são as características do Simples Nacional:

foi criado com o objetivo de sintetizar o pagamento de impostos para os pequenos empresários; engloba até 8 impostos: IRPJ (Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), PIS/Pasep (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e CPP (Contribuição Patronal Previdenciária); tributos são pagos em um documento unificado, o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), sempre no dia 20 de cada mês; taxa varia conforme a área de atuação da empresa; limite anual de faturamento: R$ 4,8 milhões; companhia deve ser de pequeno ou médio porte; também engloba os MEIs, que podem faturar até R$ 81.000 por ano; considerado o mais fácil de declarar.