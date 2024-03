Menina de 4 anos é resgatada viva após 16 horas soterrada no Rio de Janeiro

Uma menina de quatro anos foi resgatada com vida após passar mais de 16 horas soterrada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros encontrou a criança neste sábado, 23, com a ajuda de cães farejadores, após o desabamento de um prédio causado pelas fortes chuvas na região. Segundo informações do Governo do Estado, a menina foi protegida por um homem durante o desabamento, que infelizmente foi encontrado sem vida. Esta foi a sétima vítima fatal das chuvas que atingiram o Estado do Rio desde ontem. A identidade do homem e sua relação com a criança ainda estão sendo confirmadas, assim como o estado de saúde da menina.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das vítimas em Petrópolis, outras três pessoas foram encontradas mortas em soterramentos na cidade. O prefeito decretou estado de emergência devido ao risco de novos deslizamentos. Os governos estadual e federal estão prestando apoio ao município para lidar com a situação. Outras mortes causadas pelas chuvas foram registradas em diferentes cidades do Estado, como Duque de Caxias, Arraial do Cabo e Teresópolis. Em Duque de Caxias, um homem se afogou após o caminhão que dirigia cair em um rio. Já em Arraial do Cabo, um homem foi atingido por um raio no Pontal do Atalaia. Em Teresópolis, uma pessoa faleceu em um desabamento.

Publicado por Heverton Nascimento

Leia também

Sobe para 7 número de mortos pelas chuvas no Rio; Petrópolis decreta emergência



Deslizamentos deixam 3 mortos e 2 desaparecidos em Petrópolis, no Rio



*Reportagem produzida com auxílio de IA