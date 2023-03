Menino escolhe bombeiro como tema de festa e recebe visita inesperada na BA

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas fez uma supresa para um menino que sonhava em ter uma festa com o tema Corpo de Bombeiros. Além da decoração, o pequeno Rikelmi ganhou em seu aniversário de seis anos a visita de uma equipe do 18º GBM, com direito até uma viatura de combate a incêndio de verdade.

Rikelmi não acreditou quando os militares chegaram na festa, com sirenes ligadas e o uniforme laranja, usado em grandes eventos. Emocionado, o aniversariante foi convidado a conhecer de perto o caminhão dos bombeiros, onde pôde entrar e fazer fotos. Os “colegas” de farda, pois Rikelmi quer ser bombeiro quando crescer, também fizeram imagens com o dono da festa.

“A mãe do garoto chegou ao nosso quartel solicitando uma visita. Organizamos uma guarnição para fazer a surpresa. Ficamos muito felizes, pois o presente maior com certeza é nosso, pois o sorriso e o brilho no olhar dele nos revigorou e nos deixou ainda mais felizes”, destacou o capitão BM Milton Borges.