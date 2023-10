Metalúrgicos da Embraer entram em greve em São José dos Campos

Os metalúrgicos da Embraer em São José dos Campos entraram em greve nesta terça-feira, 3, cobrando aumento real do salário e renovação da convenção coletiva. A paralisação começou na manhã de hoje e não tem prazo para acabar. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, 100% da produção na sede da empresa foi paralisada após uma assembleia que aprovou a greve quase que por unanimidade. A greve já havia sido anunciada em 26 de setembro, de acordo com o Sindicato, mas, mesmo assim, “não houve melhora na proposta patronal”. Segundo a entidade, a proposta da empresa oferece apenas a reposição da inflação dos salários (4,06%) e redução dos direitos. De acordo com o grupo, o último ano em que houve reajuste acima da inflação e assinatura da convenção foi 2017. “A condição imposta pela Embraer para a assinatura da convenção é a redução da estabilidade no emprego para trabalhadores vítimas de doença ou acidente ocupacional. A convenção de 2017 garante estabilidade até a aposentadoria, mas a empresa quer reduzir esse período para 21 meses (em caso de doença ocupacional) e 60 meses (acidente ocupacional)”, diz a nota do sindicato.

O sindicato encaminhou um ofício ao presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, solicitando uma reunião para tratar sobre a necessidade de bloqueio de financiamento de empresas que não tenham convenção coletiva assinada com os sindicatos. “Já são seis anos que os salários não têm aumento real e direitos renovados. Esta é uma situação lamentável para uma empresa de aviação, que recebe dinheiro público e não respeita os direitos dos seus funcionários. A greve iniciada hoje mostra a total insatisfação dos trabalhadores com a empresa”, afirma o diretor do Sindicato, Herbert Claros. Na Grande São Paulo, funcionários do Metrô, da CPTM e da Sabesp também entraram em greve nesta terça-feira, 3, protestando contra os planos de privatização do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Procurada pela reportagem da Jovem Pan News, a Embraer informou que “a unidade Ozires Silva, em São José dos Campos, opera normalmente, assim como as demais fábricas da empresa”.

