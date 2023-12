Milei revoga norma que impedia nomeação de parentes a cargos públicos

Após todas as formalidades de posse como novo presidente da Argentina, Javier Milei começou a colocar em práticas promessas feitas durante a campanha. E assinou o Decreto de Necessidade e Urgência (DNU). Entre as medidas, revogou regra do aliado Mauricio Macri proibindo a nomeação de parentes diretos a cargos públicos.

A modificação se dá para que a irmã do novo presidente, Karina Milei, assuma o cargo de Secretária Geral da Presidência da Nação. A posse dela veio junto à de nove ministros e o Chefe da Casa Civil no Salão Branco da Casa Rosada.

President Javier Milei Takes Office in Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, gesticula durante sua cerimônia de posse no Congresso Nacional Tomas Cuesta/Getty Images

Cerimônia de Posse de Javier Milei no Congresso Nacional

Cerimônia de Posse de Javier Milei no Congresso Nacional Getty Images

President Javier Milei Takes Office in Argentina

O presidente cessante da Argentina Alberto Fernandez entrega a bengala presidencial ao presidente eleito Javier Milei durante sua cerimônia de posse no Congresso Nacional Tomas Cuesta/Getty Images

O presidente da Argentina, Javier Milei, faz um discurso após sua cerimônia de posse no Congresso Nacional em 10 de dezembro de 2023 em Buenos Aires, Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, faz um discurso após sua cerimônia de posse no Congresso Nacional em 10 de dezembro de 2023 em Buenos Aires, Argentina Marcelo Endelli/Getty Images

Imagem colorida do ex-presidente Jair Bolsonaro na posse de Javier Milei, em Buenos Aires, na Argentina

Políticos de reúnem em Buenos Aires Material cedido à Coluna Igor Gadelha

Imagem de papelão de Javier Milei enquanto as pessoas começam a se reunir para cerimônia de posse

Imagem de papelão de Javier Milei enquanto público se reúne para cerimônia de posse Marcelo Endelli/Getty Images

Apoiador de Javier Milei segura uma nota de dólar gigante com o rosto do presidente eleito, enquanto as pessoas começam a se reunir do lado de fora do Congresso Nacional

Apoiador segura cédula gigante de dólar com rosto de Javier Milei estampado Marcelo Endelli/Getty Images

O decreto revogado por Milei vinha de 2018 e havia sido feito pelo ex-presidente Macri, que se tornou seu principal aliado durante as eleições.

“Não poderão ser feitas nomeações de pessoas, sob qualquer modalidade, em todo o Setor Público Nacional que tenham qualquer ligação de parentesco tanto em linha direta como em linha colateral até ao segundo grau com o Presidente e vice-presidente da Nação, chefe de Gabinete de ministros, ministros e outros funcionários com categoria e hierarquia de ministro”, dizia a norma.

À época, ela não veio sem polêmica. Isso porque algumas pessoas afetadas pela regra deveriam se separar, mesmo que tivessem feito concurso público.

Milei é isento de cumprir decreto O decreto editado agora por Milei mantém a maior parte da norma anterior. Porém, isenta o presidente da República de obedecê-la.

Não houve só essa mudança entre os primeiros atos do novo presidente. Na sua primeira ação administrativa, Javier Milei reduziu pela metade o número de ministérios. Ele assinou um decreto acabando com pastas como Cultura, Educação, Meio Ambiente e Trabalho, reduzindo o total de 18 para nove.