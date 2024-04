Milhares vão às ruas na Argentina contra cortes na educação

Ato foi organizado por centrais sindicais que se opõem à política de Javier Milei; polícia estima 100 mil manifestantes

Milhares de estudantes e professores se reuniram em diferentes cidades argentinas para protestar contra os cortes do presidente Javier Milei na educação Reprodução / X @cteracta – 23.abr.2024

PODER360 23.abr.2024 (terça-feira) – 18h14



Estudantes, professores e líderes de diversos partidos políticos argentinos tomaram as ruas nesta 3ª feira (23.abr.2024) para protestar contra os cortes orçamentários nas universidades públicas do país, propostos pelo governo do presidente argentino, Javier Milei.

Os manifestantes começaram a se reunir por volta das 15h30 (horário de Brasília), partindo do Congresso em direção às proximidades da Casa Rosada, onde representantes sindicais, em conjunto com professores e estudantes universitários, planejam fazer a leitura de um documento para apresentar todos os motivos que levaram aos protestos.

Segundo a Polícia local em declaração ao jornal argentino Clarín, até aproximadamente as 15h (horário de Brasília), cerca de 25.000 pessoas já haviam se reunido. Às 17h, a estimativa era que havia pelo menos 100.000 pessoas participando da marcha universitária na Cidade de Buenos Aires.

O ex-ministro da Economia Sergio Massa, que concorreu nas eleições presidenciais contra Milei em 2023, esteve presente no ato. “Não vou falar, vim acompanhar meus filhos”, disse o peronista enquanto tirava fotos com os manifestantes.

O governo critica o protesto, alegando que é “uma manifestação impulsionada pela política” e reafirmando que a discussão sobre o orçamento das universidades públicas está “encerrada”.

No início de abril, a Universidade de Buenos Aires declarou emergência orçamentária e se uniu à marcha universitária federal contra os cortes de financiamento propostos por Milei.

Os sindicatos e dirigentes das universidades afirmam que as reivindicações se baseiam no “orçamento universitário, que repetiu o de 2023, nos custos operacionais, no atraso salarial dos professores, nas bolsas e em tudo relacionado à Ciência e Tecnologia”.

Veja registros do ato (1min44s):

Veja fotos dos atos na Argentina:

Argentinos também se reuniram na cidade de Córdova, a 2ª mais populosa no país, para o ato contra Milei | Reprodução / X @cteracta – 23.abr.2024

Representantes de diversas centrais sindicais do país estiveram presentes no ato

Cartaz em frente a Casa Rosada com a mensagem:”O salário da elite fica intacto sem esforço, Mas o povo educado os amedronta”

Manifestantes protestam contra o congelamento no orçamento para a educação imposto pelo governo de Milei