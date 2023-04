Militar flagrado dando água a golpistas discutiu com vândalo; veja vídeo

As imagens do sistema de segurança do Palácio do Planalto mostram o momento em que o capitão do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira, flagrado em outros vídeos dando água a golpistas, discute com outros deles e impede novos atos de vandalismo.

O militar trabalhava no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e, anteriormente, fazia parte da comitiva de viagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do então vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos).

Confira:

Em outras imagens é possível ver o momento em que o capitão do Exército oferece água para os manifestantes que invadiram e vandalizaram a sede do Executivo no dia 8 de janeiro.

Pereira é formado pela Academia Militar de Agulhas Negras e foi nomeado para compor a equipe do GSI em 2020. Entretanto, após os atos de vandalismos de bolsonaristas, o militar foi afastado do cargo pelo então ministro do gabinete, o general Gonçalves Dias.

Divulgação das imagensNa quarta-feira (19/4), a CNN publicou imagens do sistema de segurança em que mostram o general Gonçalves Dias dentro das dependências do Planalto no dia 8 de janeiro. Após a divulgação dos vídeos, o militar deixou o cargo.

Com a repercussão negativa, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou na última sexta-feira (21/4) a quebra de sigilo das imagens realizadas pelo sistema de segurança do Planalto.

Em respeito à ordem, o GSI disponibilizou o acesso à íntegra das imagens do dia 8 de janeiro, que equivale a mais de 200 horas de gravação.