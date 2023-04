Ministro da Justiça diz que grupos de WhatsApp e fake news são ‘invenções de Satanás’

Flávio Dino afirmou as plataformas digitais são obras de Deus, considerou que o ‘Diabo produz pelo meio’ e finalizou que o governo irá ‘exorcizar esses seres do mal’

Ministro da Justiça, Flávio Dino durante Cerimônia de lançamento do Edital de Chamada Pública do Programa de Fortalecimento das Guardas Municipais, durante à 13ª Feira Internacional de Defesa e Segurança



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), participou quarta-feira, 26, de um lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), em Fortaleza, no Ceará, e afirmou nesta que as notícias falsas, bem como os grupos de WhatsApp, são “invenções de Satanás”. “Satanás inventou o grupo de WhatsApp, a fake news, político que se elege com fake news, político que acha que a internet é brincadeira. E esses bichos ficam andando por aí. De vez em quando, eu encontro um e digo: ‘Vamos exorcizar esses seres do mal’”, afirmou o político. A fala do político ocorre após a 1ª Vara Federal de Linhares, da Justiça Federal do Espírito Santo, suspender o funcionamento do Telegram após o aplicativo cumprir de maneira “precária” a decisão judicial que obriga as plataformas a entregarem à Polícia Federal informações sobre grupos nazistas e neonazistas que se organizam através destas plataformas. Segundo o Judiciário, o “Telegram não demonstrou estar liberado desse dever legal, pois, ao descumprir a ordem judicial, se limitou a negar o fornecimento dos dados requisitados sob a alegação genérica de que ‘o grupo já foi deletado’”. A completar a declaração, Dino disse que as redes sociais foram “inventadas por inspiração de Deus”, mas o “Diabo produz pelo meio”. “Isso tudo está conectado com as tragédias cotidianas que nós vemos. Esse combate é necessário porque a violência hoje se espraia nos nossos lares de forma invisível”, pontuou o político.