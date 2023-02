CGU apura possibilidade de fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro antes de retirar sigilo

A Controladoria-geral da União (CGU) analisa o fim do sigilo sobre a caderneta de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O órgão não definiu quando fará a retirada do sigilo do cartão para verificar a veracidade dos dados. A CGU afirma que precisa de mais tempo para investigar a possibilidade de fraude no documento. Há suspeitas de que hackers tenham incluído dados falsos nos registros do sistema do Ministério da Saúde. Isso porque em janeiro deste ano um grupo de hackers divulgou um cartão de vacinação que, supostamente, seria de Bolsonaro. Nele, constava o registro de uma dose da vacina contra a Covid-19 aplicada em uma unidade de saúde de São Paulo em 19 de julho de 2021. Entretanto, nesse dia, Jair Bolsonaro estava em Brasília. A CGU investiga também outras tentativas de inserção de dados no cartão e se isso teria sido feito por um hacker ou mesmo um servidor público.

Até o momento, a CGU não informou oficialmente a previsão para divulgação do documento. Nos bastidores, a cúpula da CGU estava com receio em autorizar a quebra de sigilo de um cartão de vacina que poderia conter informações falsas. O cartão de vacinação de Bolsonaro estava entre os documentos que ele colocou sob sigilo de 100 anos. Assim que assumiu a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou rever os sigilos da gestão passada

*Com informações da repórter Paula Lobão