Ministro de Lula denuncia à PF ataque a tiros na sede do União Brasil

O União Brasil do Pará acionou a Polícia Federal nesta segunda-feira (22/4) para denunciar um ataque a tiros à sede estadual do partido, localizada em Belém, capital do estado.

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, que preside a sigla no Pará, foram encontradas ao menos três marcas de tiros: duas em uma parede e outra em uma das janelas.

Fachada da sede do União Brasil no Pará, em Belém Divulgação

Marca de tiros na sede do União Brasil do Pará, em Belém Divulgação

Sabino acredita que o ataque ocorrreu na madrugada desta segunda. Após a PF ser acionada para investigar o caso, a sede do partido foi fechada para passar por perícia policial.

“O União Brasil segue firme nas suas convicções de defesa do Estado Democrático de Direito, do Desenvolvimento Econômico e Social do País e do Bem-Estar dos paraenses e de todos os brasileiros”, afirmou Sabino.

No fim de semana, Sabino esteve no Pará para participar de eventos políticos do União. O ministro percorreu oito municípios do estado lançando pré-candidaturas do partido às prefeituras locais.

Casa de praia incendiada Esse é o segundo ataque envolvendo direta ou indiretamente o União Brasil nos últimos meses. Em março, a casa de praia do novo presidente nacional da sigla, Antonio Rueda, foi incendiada no litoral de Pernambuco.

A principal suspeita, nesse caso, recaiu sobre o deputado Antonio Bivar, o qual, à época, travava uma guerra com Rueda pelo comando do partido. Após o incidente, Bivar foi afastado das atividades partidárias.