Ministros de Lula defendem Genoino após fala sobre judeus

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (foto), durante fala em evento de comemoração dos 40 anos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em São Paulo, neste sábado (27.jan.2024) Reprodução/YouTube – 27.jan.2024

PODER360 27.jan.2024 (sábado) – 19h29



Ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saíram em defesa do ex-presidente do PT (Partido dos Trabalhadores) José Genoino depois de o ex-deputado ter sugerido boicote a empresas de judeus. As declarações foram dadas neste sábado (27.jan.2024) durante evento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em São Paulo.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou em seu discurso que gostaria de prestar “homenagem e solidariedade” a Genoino e a Breno Altman pela “perseguição” que, segundo o ministro, os 2 sofrem por defender “a causa justa” do povo palestino. Depois, pediu palmas para eles.

Altman é fundador do site Opera Mundi e alvo de ação no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que pede a remoção de conteúdos críticos a Israel das redes sociais do jornalista.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, Paulo Teixeira, também mencionou em sua fala os casos envolvendo Genoino e Altman. Ele se solidarizou com ambos e disse querer “se somar entorno da paz no Oriente Médio”, em referência à guerra entre Israel e o Hamas.

“[Genoino e Breno Altman] estão sendo vítimas de um ataque em função da defesa que fizeram do povo palestino e do protesto que fizeram em relação ao genocídio que está acontecendo. Aquilo não diz respeito à humanidade e aos nossos tempos. Aquilo é cruel e nós vamos protestar de toda forma contra aquela crueldade”, afirmou.

O ministro também falou sobre a reforma agrária, assunto central do MST. “Nós vamos tocar em todos esse pilares da dificuldade histórica do Brasil. Nós já estamos preparados para desencadear essa processo de reforma agrária”, afirmou. Teixeira disse ter pressa para colocar em prática a política de reestruturação fundiária.

40 ANOS DO MST Estavam presentes no evento, realizado em comemoração aos 40 anos do MST, os ministros:

Paulo Teixeira – Desenvolvimento Agrário e Agricultura; Luiz Marinho – Trabalho e Emprego; Silvio Almeida – Direitos Humanos e Cidadania; e Márcio Macêdo – Secretaria Geral da República. Outros políticos também estavam presentes na comemoração, como o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), a deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) e o ex-ministro chefe da Casa Civil José Dirceu. Lula não foi ao evento.

O MST foi fundado em janeiro de 1984, no 1º Encontro Nacional do movimento, em Cascavel (PR). O ato do movimento foi realizado no Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema (SP).

GENOINO FALA EM BOICOTE A JUDEUS José Genoino, ex-deputado e ex-presidente do PT, disse achar “interessante” um boicote “por motivos políticos que ferem interesses econômicos” a “determinadas” empresas de judeus. A declaração foi dada em 20 de janeiro em entrevista a DCM (Diário do Centro do Mundo) TV, jornal digital político brasileiro de esquerda.

“Essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Há, por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar relações comerciais na área de segurança e defesa com o estado de Israel”, afirmou Genoino.

A fala do ex-presidente do PT fez com que entidades israelitas se manifestassem em repúdio.

Em nota, a Conib (Confederação Israelita do Brasil) disse que a declaração de Genoino é “antissemita”. Já a Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo) afirmou que as falas “flertam com o nazismo e o racismo”.