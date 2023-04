Moonbin, do grupo de K-Pop ASTRO, morre aos 25 anos

Moonbin, membro do grupo de K-pop ASTRO, morreu aos 25 anos de idade. De acordo com sites da Coreia do Sul, o artista foi encontrado morto pelo empresário dentro do apartamento dele em Seul, capital do país. A polícia da cidade trabalha com hipótese de morte por suicídio.

Uma autópsia está sendo discutida para determinar a causa da morte.

Moonbin estreou como membro do ASTRO em 2016. Ele fazia parte da dupla Moonbin & San-ha também.

O duo deveria vir ao Brasil em junho, para uma primeira apresentação no país. Também havia shows previstos no Chile e no México.

O ASRO foi formado em 2016 e tinha seis integrantes originais – além de Moonbin, MJ, Jinjin, Cha Eun-woo, Yoon San-ha e Rocky. O último deixou o grupo em fevereiro.

Já o lançamento de Moonbin e San-ha como dupla foi em 2020.

A Fantagio, agência responsável pela criação do ASTRO, divulgou nota lamentando a morte e pedindo para os fãs recusarem especulações nesse momento, respeitando o luto da família.

O funeral deve acontecer da maneira mais privada possível, apenas para família e amigos.