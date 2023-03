Moqueca é eleita um dos 20 melhores pratos do mundo; veja opções no DF

Não há brasileiro que nunca tenha ouvido falar na saborosa moqueca. O prato e suas inúmeras variações está presente na cozinha de vários estados e disputa o posto de símbolo culinário nacional (em uma enquete promovida pelo Ministério do Turismo, foi eleita a receita que não poderia faltar à mesa de um turista, desbancando até a feijoada). Não à toa, ela entrou no ranking dos 20 melhores pratos de frutos do mar do mundo.

O quitute figura na 19ª posição da lista feita pela enciclopédia gastronômica TasteAtlas e levou nota 4,6 (de 5 pontos possíveis) no levantamento da publicação, desbancando iguarias famosas, como o ceviche peruano, o arroz de marisco português, o poke havaiano e a paella espanhola.

A receita, que normalmente leva leite de coco e azeite de dendê, é servida tradicionalmente em panela de cerâmica.

Para celebrar o feito do prato, o Metrópoles te diz cinco lugares para comer moqueca em Brasília. Confira a lista:

Ki-MukekaNo Ki-Mukeka, especializado no prato, há diversas opções. Dentre elas, há aquelas mais tradicionais, como a de pescada amarela (R$ 202,90); e a de filé de badejo (R$ 225,40). Há, também, opções como a de camarão (R$ 219,90) e de lagosta (R$ 219,90). Todas são refogadas com azeite de dendê e leite de coco e acompanhadas de arroz, pirão e farofa.

MangaiCom vista para a Ponte JK, o Mangai conta com moqueca de peixe (R$ 184), moqueca de peixe com camarão (R$ 195) e moqueca de camarão (R$ 209). Todas as opções servem duas pessoas e acompanham arroz branco, pirão e farofa de manteiga da terra com dendê.

ManzuáLocalizado às margens do Lago Paranoá, no Pontão, o Manzuá é especializado em comida baiana. Vale provar a Clima de praia (R$ 350,90), com peixe, camarão e lagosta; a Moqueca Mediterrânea (R$ 350,90), com peixe, camarão e polvo; e a Sinfonia Marítima (R$ 370,90), com peixe, camarão, sururu, lagosta, polvo, lula e mexilhões. Todas servem até três pessoas e acompanham arroz branco, pirão de peixe e farofa de dendê.

Moqueca mistaNAU Frutos do MarNo NAU Frutos do Mar, a aposta vai para a de frutos do mar (R$ 350), com camarão, peixe, lagosta, lula, mexilhão e polvo. Ela serve duas pessoas e acompanha arroz branco, pirão e farofa de manteiga da terra com dendê. Outra opção é a vegetariana, com palmito, abobrinha, batata doce, cebola, pimentões coloridos, jerimum e castanha de caju. Ela sai a R$ 95 a individual e acompanha arroz branco, farofinha de dendê e pirão.

OuriçoO restaurante de Thiago Paraiso, não poderia ficar de fora! No Ouriço, os clientes podem provar opções “diferentonas” da moqueca, como polvo (R$ 294); vieiras (R$ 319); mexilhões (R$ 139); e peixe com banana-da-terra (R$ 109). Todas servem duas pessoas e acompanham arroz de salsa e farofa de banana.

Pratos do Ouriço Restaurante

Na casa, frutos do mar são as estrelas principaisFoto: Reprodução/Instagram

Ouriço restaurante

Moqueca do Ouriço Divulgação

Chef Thiago Paraíso

Chef Thiago ParaísoDivulgação

Ouriço

Moqueca de mexilhõesReprodução/ Instagram

Rua Restaurante – Ouriço – 1

O Ouriço, do chef Thiago Paraiso, é o endereço certo para quem gosta de frutos do mar e comida autoralOuriço/Divulgação

Ki-Mukeka

SHTN Trecho 2, conjunto 5A – Opera Hall. Telefone: (61) 3306-1015. Terça e quarta, das 12h às 15h30; quinta e sexta, das 12h às 16h; e sábado e domingo, das 12h às 17h.

Mangai

Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 2, conjunto 26. Telefone: (61) 3252-0157. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 17h30 às 22h; sábado, das 11h30 às 22h; e domingo, das 11h30 às 17h.

Manzuá

405 Sul. Telefone: (61) 99267-2967. Segunda, das 15h às 15h. De terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h; e domingo, das 12h às 17h.

NAU Frutos do Mar

Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2. Telefone: (61) 3252-0155. De segunda a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 17h30 à 0h; sexta, sábado e domingo, das 11h30 à 0h.

Ouriço

405 Sul. Telefone: (61) 99267-2967. Segunda, das 12h às 15h; terça a sábado, das 12h às 15h, e das 19h às 23h; e domingo, das 12h às 17h.