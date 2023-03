Moradores protestam após dois homens serem baleados na Mata Escura

Moradores da localidade conhecida como Inferninho, na avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, na Mata Escura, se reuniram na manhã desta quarta-feira (1º) para realizar um protesto pelas ruas do bairro após dois vizinhos, um vendedor ambulante e um pescador, terem sido vítimas de bala perdida. O vendedor morreu após ser socorrido por policiais militares e levado para o Hospital Roberto Santos. Já o pescador, identificado como Alberto de Jesus, de 62 anos, ainda tenta, aos poucos, assimilar o que aconteceu.

“Meu tio está traumatizado, porque ele é pescador e não tem como trabalhar ferido. Ele recebe um auxílio, mas a família fica de um jeito que eu não sei nem explicar. Ficamos à mercê dos acontecimentos e o medo prevalece”, relata a sobrinha do idoso, que foi atingido na perna pelo disparo.

O pescador Alberto de Jesus foi baleado na altura da coxa e está impossibilitado de trabalhar (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Alberto estava indo até a mercearia comprar temperos. Tinha até deixado o ventilador ligado e a panela no fogo com a esperança de voltar rapidamente para casa com o condimento que faltava para o seu jantar, segundo conta seu sobrinho Ebert Santana. Esse, no entanto, também foi o momento em que a PM apareceu.

“Os policiais entraram no bairro para fazer a ronda que eles fazem sempre, só que nesse momento meu tio tinha acabado de sair para a mercearia. E o outro rapaz tinha acabado de chegar do trabalho, foi em casa, deixou as coisas dele e saiu para tomar a cachacinha dele, que ele já é acostumado, também na mercearia. Foi então que os policiais entraram e viram um indivíduo”, detalha Ebert.

O indivíduo em questão era um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, já na mira da PM. Depois de ser identificado, testemunhas contam que o homem correu e os policiais dispararam na tentativa de atingi-lo, mas acabaram acertando a cabeça do vendedor ambulante e a perna de Alberto, que estavam de costas no momento em que foram surpreendidos pelos disparos. Eles teriam sido imediatamente socorridos pela PM.

Cerca de 12 tiros foram disparados pelos PMs (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Em nota, a Polícia Militar não confirmou a autoria dos disparos que atingiram os dois homens e disse que as vítimas foram encontradas por policiais acionados por populares. “No local, os policiais encontraram dois homens feridos, caídos ao solo, os quais foram imediatamente socorridos ao Hospital Geral Roberto Santos, onde deram entrada. Rondas foram realizadas a fim de localizar suspeitos, mas ninguém foi preso”, acrescentou.

Protesto

Revoltadas com o caso, cerca de 80 pessoas protestaram contra a violência policial no local e pela vida perdida de um trabalhador, mesmo com medo de possíveis retaliações da PM. “Eles mandaram as pessoas ficarem caladas, não tirar foto e não gravar. Estamos com medo dos policiais”, relata um morador.

“É um sentimento de dor, porque as guarnições não têm respeito para chegar nos bairros pobres. Sempre chegam deflagrando vários tiros nos moradores e contam sempre a mesma versão, dizendo que foi confronto de facção. Isso tem que acabar, porque nós somos cidadãos de bem e pessoas honestas”, reclama outra moradora, que não quis se identificar.

“Nós protestamos porque já é algo que vem acontecendo há muito tempo. Conseguimos expressar o que precisávamos expressar. Todos os moradores estavam lá. Eu acho que se não fosse uma pessoa do bem, ninguém ia lá fazer protesto. Os policiais se referiram ao caso como sendo uma troca de tiros entre facções, mas como num confronto desse alguém ia sair para comprar tempero? Vamos continuar batendo nessa tecla, porque eles já chegaram atirando”, reitera Ebert.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, só em janeiro deste ano houveram 38 tiroteios durante ações e operações policiais em Salvador e Região Metropolitana. Um deles resultou na morte dentro de uma casa durante ação policial. Além disso, uma pessoa foi morta e outra ficou ferida por bala perdida.

No final de fevereiro, uma criança de 2 anos também ficou ferida ao ser atingida na barriga por bala perdida disparada pela PM, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela