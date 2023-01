No Caldeirão, Arthur Aguiar é ignorado em lista de BBBs mais famosos

Campeão do BBB22, Arthur Aguiar não foi lembrado por nenhum brasileiro entrevistado em programa da Globo 14/01/2023 17:29, atualizado 14/01/2023 17:29

Reprodução/TV Globo

“Qual ex-BBB fez muito sucesso depois que saiu da casa?”, perguntou Marcos Mion no Caldeirão deste sábado (14/1). E ninguém se lembrou do campeão mais recente, Arthur Aguiar.

O programa da Globo faz perguntas diversas a 100 pessoas e divulga os resultados no quadro Tem ou Não Tem, em que dois times capitaneados por famosos se enfrentam e tentam acertar as respostas mais citadas.

3 Cards_Galeria_de_Fotos-arthur

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar, de 32 anos, é cantor, ator e modelo brasileiro. Natural do Rio de Janeiro, foi atleta antes de entrar no meio artístico e, por quase 10 anos, dedicou-se à nataçãoReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Aguiar ganhou fama após interpretar o personagem Diego Maldonado na novela Rebelde, exibida na TV Record. Vocalista da banda que recebeu o mesmo nome da produção televisiva, ele também chegou a receber um disco de ouroReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Contudo, antes mesmo de estrelar Rebelde, o ator já havia feito pequenas participações nas novelas Malhação, Cama de Gato e Tempos Modernos. Depois do sucesso como Diego, foi contratado pela TV Globo, onde ficou por um bom tempoReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Na vida pessoal, Aguiar se envolveu em polêmicas. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, algumas atrizes foram amantes e traídas pelo ator. Bruna Marquezine, Giovanna Lancelotti e Alice Wegmann são algumas das citadas. Em julho de 2017, porém, começou a namorar Maíra Cardi, com quem se casou logo depoisReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Em 2018, nasceu Sophia, primeira filha do casalReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Desde o início do relacionamento com Maíra, no entanto, ele se relaciona com outras pessoas. Mesmo sabendo das traições, e por diversas vezes expondo nas redes sociais as puladas de cerca do ator, os dois seguem juntosReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Por conta dos casos de infidelidade, Arthur e Maíra chegaram a se separar por diversas vezes. A última, inclusive, foi no final de 2021, após a empresária revelar que foi traída em, ao menos, 16 ocasiõesReprodução/ Instagram

arthur-aguiar-bbb-22-12

Contudo, recentemente, o casal reatou o casamento. No início de 2022, durante entrevista ao podcast do Joel Jota, Maíra disse que Arthur “é uma vítima da sociedade” e que “a mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres”Reprodução

***arthur-aguiar-bbb-22

No BBB22, Arthur Aguiar conquistou o público e se tornou o campeão da edição. Com 68,96% dos votos, o ator levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele é o primeiro integrante do Camarote a vencer o reality show desde que a nova forma de disputa foi adotada, em 2020.Reprodução/ Instagram

Para não ser injusto com o vencedor do BBB22, apenas uma pessoa o mencionou na enquete: Paulinha, tia de Jeniffer Nascimento. Entretanto, como nenhum entrevistado falou o nome do ex-brother, ela perdeu a chance de jogar.

A atriz não escondeu a insatisfação pela resposta da tia. “O que foi, Jeniffer? Está sofrendo?”, indagou Mion, emendando: “É que dava para falar outros, né?”. Ela concordou: “Dava, tinha uma galera aí”.

Os cinco ex-BBBs mais citados, na ordem, foram estes: Juliette, Grazi Massafera, Sabrina Sato, Kleber Bambam e Gil do Vigor.

Assista ao trecho:

O vídeo: pic.twitter.com/p8d261gbJo

— Paulo Pacheco (@ppacheco1) January 14, 2023

Mais lidas