Motorista embriagada é presa após dirigir na contramão e colidir com mureta na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal, através de uma solicitação de apoio via rádio, realizou a prisão de uma mulher que dirigia em estado de embriaguez no município de Feira de Santana, nesta quinta-feira (26).

A equipe policial localizou o veículo, que, conforme denúncia, estava transitando na contramão ocasionando riscos de acidentes de trânsito, chegando a colidir com uma mureta. No momento da abordagem, a condutora ainda saía da direção, com o veículo estacionado sobre a faixa de velocidade.

A PRF informou que mulher estava visivelmente embriagada e que questionou o fato de ter sido abordada, entregando os documentos com muita dificuldade motora. “Além disso, confirmou a ingestão de bebida alcoólica, afirmando que tinha o costume de beber e dirigir. Apesar dos fortes sinais de embriaguez, como hálito etílico, vestes desalinhadas, confusão mental sobre onde estava e que horas eram, recusou-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro).”

Ela também não apresentou condutor apto a dirigir e ao ser informada que seria encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e que o carro seria recolhido, começou a xingar os policias, chamando-os de corruptos.

Diante do ocorrido, o veículo foi recolhido ao pátio conveniado, e a mulher foi presa em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, resistência e desacato, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local para a aplicação das medidas cabíveis.