Motoristas sofrem com desnível na avenida Domingos de Morais, na zona sul de São Paulo

Um buraco na avenida Domingos de Morais, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista, havia sido tapado. Entretanto, houve um afundamento no reparo feito no asfalto, o que vem dificultando a vida dos motoristas que circulam pela região, que recebe grande fluxo de veículos diariamente. A situação força a suspensão dos carros e, em alguns casos, leva até o para-choque a bater na pista. A Jovem Pan recebeu uma denúncia pelo e-mail [email protected] e enviou uma equipe de reportagem ao local para averiguar. Segundo moradores e comerciantes do bairro, o problema não é recente. Muitos já até estão familiarizados com o desnível e já reduzem a velocidade do carro ao chegar próximo ao problema, o que provoca lentidão do trânsito.

Leia também

Faturamento, massa salarial e rendimento médio na indústria avançam em novembro, aponta CNI



Desemprego registra nova queda em novembro e atinge menor taxa desde 2015



*Com informações do repórter Luiz Guerra