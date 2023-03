Motos: aumenta o número de mulheres habilitadas, mas homens ainda dominam

Sétimo maior produtor mundial de motocicletas e com uma frota nacional com mais de 31 milhões de unidades, o Brasil tem atualmente 8,8 milhões de mulheres habilitadas na categoria A – documento necessário para guiar veículos motorizados de duas ou três rodas. Em 2013, haviam pouco mais de 5 milhões de habilitadas. No comparativo, há um crescimento de 76,5% no período.

No entanto, apesar desse crescimento expressivo, o público feminino ainda é minoria: representam 24% dos habilitados. Em 2013, esse índice era de 20,2%. De acordo com a Abraciclo, entidade que reúne os fabricantes de motocicletas e similares, entre os fatores atribuídos para o aumento de condutoras está o empoderamento feminino.

Divisão por idade

A faixa etária que concentra o maior número de habilitações, tanto para homens quanto para mulheres, é a que vai dos 31 aos 40 anos. No total, elas somam 7.790.504 motociclistas e eles totalizam 11.871.802 habilitados.

São quase 20 milhões de habilitados para moto na faixa entre 31 e 40 anos (Foto: Divulgação)

Em segundo lugar, estão as pessoas com idades entre 41 e 50 anos. O gênero feminino responde por 6.520.793 habilitações e, o masculino, por 10.774.078 das carteiras na categoria A. Na terceira colocação, com a maior diferença, está o público acima 60 anos: são 3.988.122 mulheres motociclistas e 11.068.970 homens.



Perfil do consumidor

Levantamento das associadas da Abraciclo revela que os homens são os principais compradores de motocicletas e foram responsáveis por 62% dos contratos fechados em 2022. Em 2012, esse índice era de 74%.

62% das motocicletas são compradas pelo público masculino no Brasil (Foto: Divulgação)

Na análise de preferência por modelos, a motoneta é a categoria mais procurada pelas mulheres (69%). O uso das scooters é maior entre os homens (60%).

Para finalizar, de acordo com dados do IBGE/Denatran, no Brasil, a cada oito mulheres, uma está habilitada a conduzir uma motocicleta.