MPDFT denuncia homem que estuprou e tentou matar vizinha em chácara

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama denunciou na quarta-feira (8/3) um homem por estupro e tentativa de feminicídio. De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), os crimes aconteceram em 23 de fevereiro, em uma chácara na região da Ponte Alta, área rural da região administrativa.

O homem, que trabalhava como caseiro e era vizinho da vítima, costumava assedia-la. No dia do crime, ele esperou que o marido dela saísse de casa para entrar no local e, com uma faca, a ameaçou.

A filha dela, de cinco anos, estava em casa e pediu ao homem que não machucasse a mãe. Ele ignorou os pedidos e arrastou a mulher para um quarto, onde a estuprou.

Segundo o MPDFT, durante o ataque, a vítima perdeu os sentidos e o acusado decidiu matá-la para esconder a evidência do crime. Ele a pendurou pelo pescoço em uma viga do telhado para simular um suicídio. Porém, antes de desmaiar, ela havia conseguido mandar uma mensagem pelo celular a vizinhos pedindo socorro.

Quando chegaram ao local, eles viram o estuprador fugindo e encontraram a mulher amarrada pelo pescoço. Ela foi levada ao Hospital Regional do Gama (HRG) e sobreviveu.

Caso a denúncia do MPDFT seja aceita, o homem responderá pelos crimes de estupro e tentativa de homicídio quadruplamente qualificado: crime praticado mediante asfixia, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, crime praticado para ocultar outro crime e feminicídio.