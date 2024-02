Operação Tapa Buraco (Foto: Marley Ribeiro)

Desde o final de semana, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas executa a Operação Tapa Buraco, ação de reparo na pavimentação de diversos pontos do município. Nesta segunda-feira (26), as equipes responsáveis atuam em vias como a Avenida Presidente Getúlio Vargas.

O desgaste das estradas resulta tanto do tráfego diário de veículos quanto dos efeitos dos elementos climáticos, como as chuvas das últimas semanas. Esses fatores podem ocasionar fissuras, permitindo a infiltração de água no pavimento e o consequente surgimento de crateras.

Por isso, a administração pública reforça o compromisso de zelar pela conservação das estradas, realizando a restauração de vias danificadas e assegurando a segurança tanto de pedestres quanto de motoristas.

Operação Tapa Buraco (Fotos: Marley Ribeiro)

O post Prefeitura realiza Operação Tapa Buraco em vias de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.