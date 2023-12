Mulher é assassinada em bairro de Teixeira de Freitas

Nasiene Moura Gregório (42 anos), foi assassinada com disparos de arma de fogo. O corpo foi localizado neste domingo (17) de dezembro, na cidade de Teixeira de Freitas.

O corpo de Nasiene Moura Gregório estava as margens da via, localizada na Rua Coréia do Sul no bairro Liberdade II.

Moradores notificaram as autoridades policiais e guarnições estiveram no local confirmando a veracidade da denúncia.

Na região da cabeça de Nasiene Moura Gregório, foram notadas 03 perfurações causadas por projéteis de arma de fogo.

Uma guia com levantamento cadavérico foi autorizada pelo delegado Ricardo Amaral, que respondia pelo plantão regional.

A mulher já via sofrido uma tentativa de homicídio meses atrás, onde passou por procedimentos no hospital municipal de Teixeira de Freitas. Um inquérito deverá ser aberto para apurar a motivação e autoria do assassinato.