Mulher é morta a facadas na Bahia; suspeito é o ex-companheiro

Uma mulher de 43 anos foi morta a facadas na noite de domingo (16) no município de Bom Jesus da Serra, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o ex-companheiro, que está foragido.

A vítima estava em uma motocicleta com seu atual companheiro quando foram atingidos por uma paulada, e a mulher, identificada como Lucidalva Silva Santos, foi golpeada com uma faca pelo ex, que não aceitava o novo relacionamento dela. Ela morreu no local.

O autor do crime, que estava acompanhado de um primo, ainda tentou fugir, mas caíram de uma moto. O primo está custodiado no hospital.

O atual companheiro de Lucinalva também foi socorrido para o hospital. Guias de perícia e remoção foram expedidas, e o crime é investigado pela Polícia Civil.