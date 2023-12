Mulher leva golpe de R$ 55 mil após namoro com falso Keanu Reeves

Uma mulher revelou ter levado um golpe de US$ 11.200 (cerca de R$ 55,5 mil) após se relacionar com uma pessoa que se passava pelo ator Keanu Reeves. Joan Farr, moradora de Derby, no Kansas (EUA), contou que entrou em contato com o “artista” para que ele a acompanhasse na reunião de sua turma da escola e foi surpreendida com a resposta do falso protagonista de John Wick.

“Eu estava namorando meu antigo namorado do colégio e nós terminamos, e estava demorando muito para superá-lo. Então foi em janeiro deste ano e pensei comigo mesmo: a única maneira de superá-lo é encontrar outra pessoa. Eu só queria um encontro para minha quinquagésima reunião de turma que se aproximava”, disse ela para a revista Fabulous.

Keanu Reeves “E então pensei: ‘Ok, quais são as qualidades que gosto? Eu pensei, ele tem que ser gentil e gentil, e humilde, honesto, honrado, e a única pessoa em quem consegui pensar foi Keanu Reeves”, completou.

Como tudo começou Viúva há 17 anos, Joan contou que tudo começou em janeiro, após enviar uma mensagem no site do ator e em um e-mail. O falso Keanu topou ir até a reunião da escola com ela e os dois começaram um namoro on-line.

A mulher ainda contou para a revista que o falso ator disse que não cobraria pelo encontro, mas que Joan poderia comprar Bitcoin para fazer uma doação a instituições de caridade.

“Mais tarde, ele me disse que não planejava vir apenas para o meu reencontro, queria ficar três dias ou talvez mais”, disse ela, afirmando ter comprado comida e um café especial para o “ator”.

Golpes em dinheiro Em um primeiro momento, Joan enviou US$ 25 por semana e US$ 500 no primeiro dia de cada mês. Logo em seguida, o falso ator alegou ter passado por um divórcio e pediu mais dinheiro, já que seus bens haviam sido congelados.

“Ele disse que por causa disso a sua equipe de segurança exigiu taxas de logística para verificar tudo antes de ele vir me visitar. No início, ele me disse que as taxas eram de US$ 23.400 (R$ 116,3 mil). Mais tarde, ele disse que sua equipe se encontrou novamente com ele e que o valor tinha caído para US$ 6.700 (R$ 33,3 mil)”, contou.

Joan Farr, mulher que levou golpe de falso Keanu Reeves Após incentivar a viúva a concorrer à presidência dos Estados Unidos, “Keanu” afirmou que ela precisava enviar US$ 6.700 por Bitcoin, para pagar a equipe de segurança.

“Acabei sacando US$ 2.900 do meu cartão de crédito, que era meu limite, e meu filho, hesitante, me emprestou US$ 3.600 em seu HELOC [empréstimo baseado em capital]. Mas quando tentei desesperadamente enviar o dinheiro pelo Cashapp no ​​meu telefone, ele foi bloqueado repetidamente”, disse.

Fim do golpe Sozinha no reencontro e com apenas US$ 0,80 na conta, Joan tentou encontrar Keanu em um show de sua banda em Lawrence, também no Kansas.

“Fiquei na porta do ônibus onde ele entra depois do show, e esperei duas horas e meia. Quando ele saiu do show, eu tinha um cartão que estava tentando entregar a ele. Implorei a ele para entregar e ele olhou para mim como seu quisesse atacá-lo”.

“Senti que Deus me deu minha resposta na manhã de quarta-feira, 27 de setembro. Eu sempre olho no Instagram em busca de versículos bíblicos e incentivo, e apareceu uma postagem aleatória: ‘Romeu pegou Julieta, Jack pegou Rose e você, você foi enganado’. Foi então que eu soube a verdade”, contou a viúva.

O resultado do golpe foi um prejuízo de US$ 11.200, cerca de R$ 55,5 mil, e precisou colocar sua casa à venda. “Se eu pudesse enviar uma mensagem para Keanu Reeves, só quero ter uma reunião e sei que podemos resolver isso, e sei que isso pode ajudá-lo a seguir em frente para evitar que os golpes continuem acontecendo”.