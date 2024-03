Andressa Urach revela nova cirurgia após retirar costelas: “1 litro”

Redes Sociais/Reprodução

1 de 1 Andressa Urach: mulher loira com olhos castanhos – Metrópoles – Foto: Redes Sociais/ReproduçãoAndressa Urach causou um rebuliço após revelar que realizará uma cirurgia para retirada de costelas. Após a situação, ela resolveu anunciar que, aproveitando a internação hospitalar, fará um outro procedimento: aumentar as próteses de silicone nos seios.

“Vou retirar as costelas para afinar a cintura e decidi aproveitar a mesma internação para aumentar o peito. Quero colocar o máximo de silicone que couber”, contou ela à Quem antes de ir para o hospital. “Vou tentar colocar um litro”, revelou.

Urach fará as cirurgias no Hospital Blanc, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os procedimentos serão realizados pelos cirurgiões Gustavo e Jaqueline Ramasco. A remoção das quatro costelas deve durar duas horas.

“Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e, com essa cirurgia, existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos”, afirmou a influenciadora.

