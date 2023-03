Mulher morre vítima de grave acidente em Guaratinga

Brenda Ferreira (24 anos), morreu vítima de acidente com veículo de passeio, no último sábado (04) de março, no município de Guaratinga.

A mulher ocupava um veículo FIAT Uno, na região rural de Guaratinga, durante uma rápida viagem, mas acabou perdendo o controle do carro, tombou e colidiu contra as árvores localizadas as margens da via.

A vítima que é oriundo do distrito de Itamaraju, se preparava para participar de um evento (cavalgada), mas tragicamente acabou perdendo a vida.

As autoridades foram mobilizadas e um levantamento cadavérico autorizada seguido da remoção do corpo para o IML de Eunápolis.

A polícia investiga as causas do acidente.