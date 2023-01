Mulher que matou e concretou corpo do marido foi à igreja após o crime

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu uma mulher de 40 anos que assassinou e concretou o corpo do marido, de 50, no bairro Granja Werneck, região Norte de Belo Horizonte. Segundo a corporação, a suspeita foi à igreja após o crime, que aconteceu em 6 de novembro.

A prisão foi realizada na última quarta-feira (25/1), em Vespasiano, na casa do pai da mulher. A investigação do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) revelou que ela sentiu ciúmes após ver coisas “que não gostou” no celular do marido. Após a descoberta, ela o matou e escondeu o corpo embaixo da cama do casal.

Leia a matéria completa no BHAZ, parceiro do Metrópoles.