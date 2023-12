Mulher sofre acidente e é extorquida por motorista no Maranhão

A Polícia Civil prendeu em flagrante na última quinta-feira, 14, um motorista acusado de extorquir uma mulher em São Luís, no Maranhão. De acordo com informações da corporação, a mulher se envolveu em um acidente com o suspeito na quarta-feira, 13. O homem passou a ameaçar a vítima de morte. Segundo a polícia, ele exigia o pagamento de R$ 10 mil por indenização pelos danos causados ao veículo. Uma equipe da Perícia Oficial foi ao local e atribuiu o acidente ao investigado. No dia seguinte, a vítima recebeu novas ameaças do investigado, que seguindo exgindo o pagamento à vítima, de acordo com a coporação. O suspeito foi localizado pelos policiais e levado à delegacia e encaminhado ao Complexo Penitenciário de São Luís, onde ficou à disposição da Justiça. A identida do suspeito não foi revelada.

