Mulheres são presas por manter homem encarcerado em prostíbulo no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu três mulheres suspeitas de extorsão. Ela são investigadas por manter um homem encarcerado dentro de um prostíbulo, situado na Asa Norte, em Brasília. De acordo com a PCDF, agentes da 35ª DP (Sobradinho 2) foram informados pela mãe da vítima de que seu filho estaria sendo mantido em cárcere privado em um estabelecimento. Segundo a mulher, ele seria libertado mediante o pagamento de R$ 300,00. Caso não efetuasse o pagamento, o homem esfaqueado e morto. Ela informou os policiais que durante a conversa com o filho, percebeu que o homem estava sendo agredido, ameaçado e pressionado a pagar a suposta dívida. Ele insistia para que a mãe realizasse o pagamento sem envolver a polícia. A mãe teria feito diversos contatos com as suspeitas e era intimidada e pressionada a todo momento.

De acordo com a PCDF, os agentes foram até o suposto cativeiro e efetuaram a prisão das mulheres envolvidas no crime. Segundo a polícia, uma seria responsável por manter o estabelecimento, outra portava drogas e uma transexual seria a autora da extorsão. Aos policiais, o homem mantido em cativeiro revelou que se endividou ao se relacionar com a mulher transgênero e por não possuir o valor da dívida começou a sofrer ameaças. Ele contou ainda que foi obrigado a pressionar sua mãe para que a dívida fosse paga. A PCDF informou que duas suspeitas possuem uma vasta ficha criminal, incluindo por envolvimento com o tráfico de drogas e roubos. O trio vai responder por extorsão e pelo envolvimento com o tráfico.