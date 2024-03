Mutirão de combate às arboviroses ocorreu no bairro Vila Caraípe

Mutirão de combate às arboviroses no Vila Caraípe (Foto: Marley Ribeiro)

Na terça-feira (12), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Rede de Atenção Básica, Programa de Endemias e Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde — realizou um mutirão de ações voltadas ao combate de arboviroses como dengue, zika e chikungunya; desta vez no bairro Vila Caraípe.

Os Agentes de Combate às Endemias (ACE) realizaram visitas domiciliares para inspeção e identificação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti (vetor das arboviroses), orientando a população sobre formas de eliminá-los. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, o Vila Caraípe é um dos bairros com maior ocorrência de arboviroses em Teixeira de Freitas. Por isso, a Prefeitura avança com os serviços em tais localidades para monitoramento e controle das doenças.

Além dos mutirões, a administração pública executa ações como aplicação de pulverizador costal com inseticida para eliminar os mosquitos adultos e monitoramento por drone de estruturas que apresentam água parada. O Disk Dengue, que pode ser acessado pelo número (73) 3011-2763 de segunda a sexta-feira, é um canal de comunicação que os teixeirenses podem utilizar para denunciar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A participação ativa da comunidade na prevenção das arboviroses é essencial para reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e os danos à saúde em decorrência dessas doenças. Confira algumas medidas de proteção clicando aqui.

Mutirão de combate às arboviroses no Vila Caraípe (Fotos: Marley Ribeiro)

