Na Argentina, Lula diz que impeachment de Dilma foi “golpe de Estado”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o impeachment de Dilma Rousseff (PT) foi um “golpe de Estado”, em viagem a Buenos Aires nesta segunda-feira (23/1). O petista discursou durante um evento cultural, ao lado do presidente da Argentina, Alberto Fernández, e do ex-mandatário da Bolívia Evo Morales.

“Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe de Estado. Se derrubou a companheira Dilma Rousseff com um impeachment. A primeira mulher eleita presidente da República”, destacou o petista.

Lula disse ainda que, após a saída de Dilma da Presidência, o país “entrou num retrocesso que jamais imaginei que o Brasil poderia entrar”.

Veja a declaração:

“Houve um golpe de Estado. Se derrubou a companheira Dilma Rousseff com um impeachment”, diz Lula na Argentina.

Presidente do Brasil participou de evento cultural em Buenos Aires na noite desta segunda-feira (23). pic.twitter.com/T7raM4JOPA

— Metrópoles (@Metropoles) January 24, 2023

Viagem à ArgentinaLula desembarcou na capital argentina nesse domingo (22/1) para a primeira viagem oficial de seu terceiro mandato como presidente da República.

No cronograma, o petista fará uma visita de quatro dias à Argentina e ao Uruguai, em uma tentativa de retomar as relações do Brasil com países do Mercosul e demonstrar a importância que o bloco terá em sua gestão.

Lula viajou para Argentina acompanhado de seis dos seus 37 ministros. Entre eles, Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Itamaraty) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Completam ainda a lista os ministros Nísia Trindade (Saúde), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), além da primeira-dama, Janja.