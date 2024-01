Nani Azevedo lança versão em espanhol do sucesso “Casa do Oleiro”

Após apostar no sertanejo com o projeto “Vou Pela Estrada”, reunindo cinco canções interpretadas na moda da viola, o cantor Nani Azevedo chega com mais uma novidade pela Central Gospel Music nesta terça-feira (19). Mirando em seu público latino, o artista apresenta a versão em espanhol do sucesso “Casa do Oleiro”, escrito por Delino Marçal.

Lançada originalmente em 2013 como parte do álbum “A Última Palavra (Ao Vivo)”, a canção recebeu o título de “Casa del Alfarero” com produção feita por Nani Azevedo e Roberto Tavares.

– O álbum “A Última Palavra (Ao Vivo)” é muito importante para mim e digo que é uma das melhores produções da minha carreira assinada pelo meu querido amigo Josué Lopez, que deu grandeza a todas as músicas desse projeto. Lembro que fui convidado para cantar em uma vigília em Goiânia chamada Casa do Oleiro e o Delino fez essa canção justamente para a vigília. Consegui a liberação para gravar e ela foi uma música que se espalhou dentro e fora da nação – declara Nani.

Sexto lançamento de Nani Azevedo pela Central Gospel Music,“A Última Palavra (Ao Vivo)” vendeu mais de 45 mil cópias, sendo certificado como Disco de Ouro na época. No digital, o projeto fez mais de 8 milhões de plays só no Spotify e o clipe de “Casa do Oleiro” ultrapassou a marca de 3 milhões de views no YouTube.

– Como sempre digo, o digital te leva mais longe e, se o tempo é esse, vamos pra cima sempre. “Casa do Oleiro” foi levada pelo pastor José Satirio para a Colômbia e vários países da América Latina por onde ele passava. E ela caiu bem no espanhol pela harmonia leve e melodia bem romântica e a igreja lá já canta há muito tempo. Eu gravei a versão que os irmãos da Colômbia já cantam e, como eu morei muitos anos na fronteira Brasil-Argentina, não vi dificuldade – detalha o intérprete, que resolveu dar uma modernizada no som da faixa conferindo uma linha voltada para o worship.

Além de estar disponível em todas as plataformas digitais, “Casa del Alfarero” ganhou uma versão em vídeo no canal da Central Gospel Music no YouTube. O projeto visual foi gravado ao vivo na Igreja Centro Cristiano, em Cúcuta, na Colômbia, e teve edição de Merewilton Lages.

Imparável, Nani Azevedo já tem projetos para 2024. Com 60 anos de idade completados em maio deste ano, ele afirma que toda essa força vem do Senhor.

– Estamos pensando também em gravar uma nova “Sala de Intimidade” com mais umas três músicas e penso ainda num “Hinos Inesquecíveis 2”. Quem sabe? A força vem do Senhor mesmo e para não parar no meio do caminho é só amar o que faz na obra de Deus e se renovar a cada dia, mas tudo mesmo vem de Deus – finalizou.

Ouça o single “Casa del Alfarero”, de Nani Azevedo, nas plataformas digitais:

https://onerpm.link/naniAZEVEDOespanhol

Assista ao clipe de “Casa del Alfarero, de Nani Azevedo, no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=b0rT4msMTko