“Não pretendo mais ser candidato a nada”, diz Ciro Gomes

Ex-presidenciável se diz “desistido” nas eleições de 2022 e que foi vítima de um “facismo do puro”; ele acabou com 3% dos votos

Ciro Gomes criticou a polarização das eleições de 2022 ao falar em “facismo do puro” Sérgio Lima/Poder360 – 30.ago.2022

2.mar.2024



O ex-governador do Ceará e ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) disse neste sábado (2.mar.2024) que não voltará a ser candidato a nenhum cargo público, por ter se decepcionado com as eleições de 2022.

“Eu não desisti, fui desistido. Eu não quero mais submeter as minhas ideias a um processo eleitoral viciado”, disse em entrevista à CNN Brasil.

Sobre as eleições de 2022, Ciro Gomes declarou que perdeu o direito de participar do pleito por um “fascismo do puro”, em referência ao petismo e ao bolsonarismo. O ex-candidato à Presidência encerrou o 1º turno com 3,04% dos votos.

Para Ciro Gomes, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é uma “grande decepção” porque a gestão e a base– da qual o partido de Gomes é parte– não fez a mudança que ele esperava em relação ao governo de Jair Bolsonaro (PL).

O ex-deputado federal também disse não aceitar mais convites da imprensa para entrevistas e considerar que “a ingenuidade na política é mortal”. “Eu que o diga”, falou.