União destina mais de R$ 7 milhões para ações em São Sebastião

O governo federal destinou R$ 7.077.400,00 para ações em São Sebastião (SP). A cidade foi a mais castigada pelas chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo ao longo do feriado de Carnaval. De acordo com a União, o valor será utilizado para a compra de cestas básicas e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, além de colchões e combustível, em resposta à tragédia provocada pelas enchentes. De acordo com o governo, 73,8 mil pessoas serão atendidas. Novos recursos deverão ser liberados para os municípios nos próximos dias. A portaria autorizando a liberação dos recursos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 22, assinada pelo pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros. A execução ocorrerá num prazo de 180 dias. Na segunda-feira, 20, a Defesa Civil Nacional reconheceu o estado de calamidade em São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba. Até a manhã desta quarta-feira foram contabilizados 48 mortes por conta das chuvas, sendo 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Até o momento, 26 corpos foram identificados: 10 homens, nove mulheres e sete crianças. Segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), 38 pessoas ainda estão desaparecidas.

