Não temos veto a ninguém, diz Gleisi sobre sucessão na Câmara

Presidente do PT diz que não é o objetivo do partido ter um candidato à presidência da Casa, mas não descarta possibilidade

A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), Gleisi Hoffmann (PR) disse nesta 3ª feira (16.abr.2024) que a sigla não possui veto a ninguém para suceder o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), à frente da Casa. No entanto, ela afirma que para um candidato receber o apoio do partido, precisa ter alguns “compromissos”.

“Nós ainda não temos ainda essa discussão [sobre próximo nome a presidente da Câmara] e também não temos veto a ninguém. O que dirige a nossa posição na presidência da Câmara são alguns compromissos que o próximo presidente tem que ter. Nós não vamos exigir definição ideológica, apoio a todas as nossas ideias, mas alguns compromissos”, afirmou em entrevista à GloboNews.

Lira, atual presidente da Câmara, deve deixar o cargo em fevereiro de 2025, quando a eleição para escolher seu sucessor será realizada. Segundo Gleisi, não é o objetivo do PT lançar um candidato para o cargo, mas a deputada não descarta a possibilidade.

“Não necessariamente [o PT vai ter candidato à presidência da Câmara], mas também não deixamos isso de lado. Não temos isso como objetivo, mas se for necessário para fazer o debate ou para fazer uma disputa na Casa, também não vemos problema. Mas a princípio, não”, disse

Segundo ela, os compromissos exigidos pelo PT serão, por exemplo, ter estabilidade na casa, com uma relação que permita diálogo e negociações; ter o “mínimo” de previsibilidade nas pautas e discussões da Casa; e respeitar o tamanho das bancadas de cada partido.

“O PT é a 2ª maior bancada, então é óbvio que o PT, por ser essa bancada, quer se ver representado nos espaços que a Câmara tem. Não queremos nada de subterfúgio para nos tirar direitos que temos como bancada”, disse Gleisi.

Em fevereiro, Lira disse que o presidente Lula (PT) estará do seu lado na sucessão da Câmara. “O presidente Lula sabe disso e já disse que estará junto desse projeto de acompanhar para que eu tenha o direito de fazer meu sucessor”, afirmou.

A relação entre Lula e Lira pelo restante do ano tem relação intrínseca em como o Executivo ajudará o deputado a construir a candidatura de seu sucessor no comando da Casa. O congressista também tem interesse em obter o apoio de governistas no processo, o que ampliará suas chances. Em troca, deve ajudar o governo a aprovar projetos, especialmente os econômicos.