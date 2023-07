Governo quer facilitar entrada de autônomos no Minha Casa, Minha Vida, afirma ministro das Cidades

O ministro das Cidades, Jader Filho, declarou nesta quarta-feira, 19, que estuda alternativas para facilitar o acesso ao programa Minha Casa, Minha Vida por trabalhadores autônomos, como motoristas de aplicativos, vendedores ambulantes e catadores de materiais recicláveis, que não conseguem comprovar renda. Em 2022, 39,6% da população economicamente ativa estava na informalidade. “Vamos trabalhar agora o Minha Casa, Minha Vida para as pessoas que a gente chama de ‘uberizados‘, essas pessoas que não têm renda comprovada. Estamos discutindo com a Caixa, o secretário Hailton Madureira, junto com a sua equipe, está desenhando este programa para que, não só os catadores, mas também outras frentes, os que dirigem carros de Uber, essas pessoas que estão no mercado, têm renda, mas não têm como comprovar a renda”, declarou Jader. Segundo o ministro, também serão feitas negociações com os Estados para reduzir os valores de entrada e prestações das habitações.

“Estamos procurando prefeituras e Estados para que nós possamos complementar e somar esforços. Se no Rio de Janeiro, o governador ou prefeito quiser entrar junto conosco. Eu já falei com o governador Cláudio Castro, que está disposto a fazer essa parceria junto com o governo federal, a gente soma os subsídios e, com isso, a gente tem capacidade não só de zerar a entrada, como também já abater parte das parcelas.” Jader também admitiu que foram identificados diversos problemas no programa, principalmente com relação ao cadastro, e que o momento agora é de regularização. As afirmações foram feitas durante entrevista do ministro à TV Brasil.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin