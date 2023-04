Natasha Dantas, esposa de William Bonner, fica ferida após ser assaltada no Rio

Natasha Dantas, esposa do jornalista William Bonner, ficou ferida após ser assaltada no Rio de Janeiro. A fisioterapeuta falou sobre o ocorrido nas redes sociais na quinta-feira, 6.

Nos stories, ela mostrou que estava andando de bicicleta quando teve seu colar arrancado do pescoço. “Andar pelo ‘Rildy’ e encontrar amigos. Que cidade perfeita, né?”, disse Natasha nos stories.

Logo em seguida, ela sofreu o assalto. “Só que nem tanto assim. O cordão que estava no Story anterior, agora está na mão de um meliante”, disse ela, exibindo um corte com sangue na região do colo.

Depois disso, quando já estava em casa, ela agradeceu a preocupação dos seguidores e ainda rebateu os críticos que a condenaram por usar uma correntinha.

“Quantas mensagens! De preocupação e também indignação. Que carinho bom vocês me fizeram hoje. Obrigada. Estou bem. Foi um susto, uma revolta e um cordão. E não, não sou culpada por usar um cordão. Fui vítima da violência que, infelizmente, assola o Rio e tantas outras cidades”, afirmou Natasha.