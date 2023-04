Neymar na web: “Existe alguém mais competitivo e lindo do que eu?”

Neymar está fora de combate e só deve voltar a jogar no segundo semestre, devido a uma lesão no tornozelo direito.

Na noite desta sexta-feira (7/4), ele fez stories no Instagram, mostrando imagens de uma sala de ginástica, onde aparece fazendo exercícios abdominais; mas aproveitou para também exercitar o seu “narcisismo”. Postou uma imagem em frente ao espelho e brincou com a legenda:

“Espelho, espelho meu. Existe alguém mais competitivo, lutador, ousado, e claro, lindo do que eu?”, questionou Neymar, com emojis de risada.

Enquanto isso, o Paris Saint-Germain vive momentos de ebulição, com a possibilidade de perder Lionel Messi para o Barcelona e enfrentando problemas até com Mbappé, o queridinho da diretoria.

Neymar, que tem contrato até 2025, também tem o futuro incerto. No PSG, desde 2017, o brasileiro disputou 173 jogos, com 118 gols e 71 assistências, e conquistou um total de 12 títulos.

