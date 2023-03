Nikolas Ferreira diz que Janones usou homossexualidade como ofensa em fala na CCJ: ‘Extremista e desequilibrado’

Nesta quarta-feira, 29, o programa Pânico recebeu o deputado federal Nikolas Ferreira. Em entrevista, ele comentou sobre as provocações que recebeu durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Entre outras ofensas, o parlamentar foi chamado de “chupetinha” por André Janones. “Alinharam para a fala do Rui Falcão ficar parecida com a fala que foi dita fora do seu microfone. Eu assustei, achei que o presidente tinha falado isso. Fiquei sem reação. Coloquei em câmera lenta e vi que não tinha sido o deputado Rui Falcão, mas sim André Janones”, esclareceu. “Era uma audiência superimportante com o ministro, ele não fez nenhum tipo de discurso. Simplesmente chegou para tumultuar, que é o sobrenome do André Janones. (…) Minha fala foi completamente séria e serena, de dizer que respeite o parlamento sem ironia e sem deboche. A gente está tomando as providências para que uma pessoa desequilibrada e desonesta não passe impune. Por conta disso vieram diversas ofensas de outros parlamentares, não somente o Janones”, disse.

Para Nikolas Ferreira, André Janones foi homofóbico e respaldou discursos extremistas com suas falas na CCJ. “Quando trato a respeito dos temas relacionados a LGBT, sempre faço uma diferenciação muito clara. O homossexual é diferente do ativista LGBT. Quando é para utilizar a homossexualidade como ofensa, eles utilizam até mesmo para uma pessoa hétero. O que o deputado André Janones está fazendo é usar a homossexualidade como ofensa para um hétero. Daqui a pouco, vem os mesmos falar que o Brasil é o país que mais mata trans e gays, sendo que eles mesmos respaldam discursos extremistas e desequilibrados, como André Janones”, afirmou. “Se eu não tivesse uma rede social que alcança milhões de pessoas, talvez eu não conseguiria me defender. Eu sou uma pessoa que tem defesa, mas e as outras pessoas? A injustiça vai correndo solta, a gente está vendo uma perseguição absurda em relação a isso. Na minha fala de 8 de março eu não proferi nenhuma palavra ofensiva com a comunidade LGBT”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Nikolas Ferreira: