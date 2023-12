No Paraná, Bolsonaro compara Lula ao Bragantino: “Sem povo”

Em discurso ao receber o título de Cidadão Honorário do Paraná, na última sexta-feira (15/12), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comparou o atual mandatário, Lula (PT), ao time Red Bull Bragantino.

Fazendo um paralelo com a equipe de Bragança Paulista, em sua fala, Bolsonaro afirmou que o Bragantino é um “time quase sem torcida”, dizendo que Lula é um “presidente eleito sem povo”.

“A gente poderia ver o Bragantino campeão [do Brasileirão] sem torcida, mas é a primeira vez na história que a gente vê um presidente eleito sem povo”, comparou.

Lula foi eleito com 59,5 milhões de votos em 2022. Já o Bragantino teve média de público de 5 mil torcedores em seus jogos no Campeonato Brasileiro, o penúltimo time em apoio, afrente apenas do América-MG e com 10% do suporte do líder de público, Flamengo.

Cidadão Honorário A decisão de dar o título a Bolsonaro foi do deputado estadual Ricardo Arruda (PL) e foi aprovada pela maioria de seus demais colegas, apesar das críticas de opositores como Renato Freitas (PT).

Jair Bolsonaro recebendo o título de Cidadão Honorário do Paraná A cerimônia contou com a presença de parlamentares estaduais e federais, apoiadores de Bolsonaro, e contou até com o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), o Ratinho Júnior.