No retorno à Fonte Nova, Bahia encara o Atlético com promessa de casa cheia

Pela primeira vez em 2023, o Bahia vai se sentir mais em casa. Hoje, o tricolor encara o Atlético de Alagoinhas, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. A partida marca o retorno da equipe à Fonte Nova. Será o primeiro jogo no estádio na atual temporada. A bola rola a partir das 21h30.

Por conta de eventos agendados na Fonte, o time iniciou o ano jogando em Pituaçu. A expectativa é de casa cheia mais uma vez. Mais de 30 mil ingressos haviam sido garantidos pelos torcedores até ontem.

Os tricolores estão empolgados com o novo momento do Bahia. Durante a estreia do time na temporada, mais de 24 mil pagantes marcaram presença no em Pituaçu.

Dentro de campo, Bahia e Atlético tentam confirmar a boa fase no estadual. O Esquadrão vem de dois triunfos, sobre Juazeirense e Jacuipense, e quer embalar a terceira vitória para assumir de vez a liderança. O Itabuna ocupa o topo da classificação, com os mesmo seis pontos, mas leva vantagem no saldo de gols após ter goleado o Vitória por 4×1, na última rodada.

Do outro lado, o Atlético de Alagoinhas quer seguir surpreendendo. Finalista das últimas três edições do Baianão, o clube do interior tenta o inédito tricampeonato e chega ao confronto com moral após bater o Bahia de Feira por 4×0, no Carneirão.

Por isso, os tricolores estão ligados. A equipe que entra em campo hoje deve ter mudanças em relação aos dois últimos jogos. Após o duelo em Riachão do Jacuípe, o técnico Renato Paiva afirmou que irá rodar o elenco por conta do excesso de partidas neste início de ano.

“Louco seria eu se utilizasse sempre os mesmo jogadores. Agora há ‘timings’ físicos. Alguns jogadores chegaram mais prontos que outros […] Hoje [domingo passado] já fizemos mudanças, na próxima quarta vamos fazer mais mudanças”, disse.

“Muito da minha trajetória passa por decisões de jogadores que não foram convocados e depois são titulares. No final de todo jogo tem um treino e outro jogo. Não vão existir peças descartadas nesta equipe. E aqui ninguém vai jogar por nome. Aqui vai jogar quem trabalha. Vamos dar oportunidades, temos que ser profissionais. A ambição de querer mais no treino vai definir. Essa é nossa grande vitória”, completou.

Entre os mais cotados para começar jogando estão o volante Acevedo e o atacante Ricardo Goulart. O último, por sinal, já marcou dois gols no Baianão. Regularizados durante a semana, Diego Rosa e Kayky devem ser relacionados e podem pintar na equipe principal. Eles estão treinando com o elenco desde dezembro.

Quem também está como opção é o zagueiro David Duarte. Ele ficou fora da última rodada por conta de dor no quadril, mas treinou normalmente ontem.

A lista de jogadores que ainda não estrearam no tricolor conta também com o lateral esquerdo Jhoanner Chávez. O equatoriano está regularizado e à disposição do técnico Renato Paiva. Por outro lado, o também lateral Cicinho ainda depende da parte física e dificilmente será relacionado para o embate com o Atlético. O jogador chega após sete anos atuando na Bulgária e vai passar por processo de adaptação.

CARCARÁ

No Atlético de Alagoinhas, o técnico Agnaldo Liz tem uma baixa para montar o time titular. O zagueiro Nuno foi expulso na última partida. Diego Silva deve ficar com a vaga. Por sinal, o Carcará conta com um elenco recheado de jogadores conhecidos dos torcedores do Bahia.

Na atual temporada, o time de Alagoinhas contratou os atacantes Gustavo e Misael. A equipe conta ainda com atletas que passaram pelo Vitória, como o goleiro Lee, os laterais Juninho e Van, e o meia-atacante Nickson.

Misael é um dos destaques do time até aqui. Junto com o volante Ramires, ele marcou dois gols sobre o Bahia de Feira. A dupla lidera a artilharia da equipe e do Baianão.

Veja as prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Mugni (Diego Rosa) e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel (Jacaré). Técnico: Renato Paiva.

Atlético: Fábio Lima, Paulinho, Diego Silva, Caíque e Lucas Luan; Gilmar, Ramires e Danilo; Gustavo, Jarles e Misael. Técnico: Agnaldo Liz.