Novo ataque a escola deixa três feridos em Santa Tereza de Goiás

Um novo ataque a uma escola deixou três feridos na cidade de Santa Tereza de Goiás, no norte de Goiás, nesta terça-feira, 11. O caso aconteceu no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio quando um aluno de 13 anos invadiu a unidade por volta das 8h e esfaqueou os colegas. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região. O responsável pelo ataque foi apreendido pelas autoridades. Com o menor, foram apreendidas armas brancas, como facas e canivetes. Nas redes sociais, o ataque repercutiu e gerou reações de políticos. A deputada Erika Kokay (PT-DF) se manifestou, desejando “pronta recuperação” às vítimas e dizendo que este “horror jamais pode ser naturalizado”. O Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, também se manifestou, prestando solidariedade às vítimas e afirmando que o “grupo interministerial segue trabalhando para solucionar a cultura do ódio nas escolas”. O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) também se pronunciou, dizendo que “os jovens estão doentes” e afirmando que “nossos filhos estão desprotegidos no ambiente escolar”. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) emitiu nota pedindo que a população denuncie ameaças de ataques e pedindo “paz nas escolas”.

Mais um dia triste com a notícia de outro ataque em uma escola, desta vez em Santa Tereza de Goiás. Desejamos pronta recuperação às crianças e à professora que ficaram feridas. Horror que jamais pode ser naturalizado. — Erika Kokay (@erikakokay) April 11, 2023

Recebi a triste notícia do ataque que aconteceu num colégio estadual em Santa Tereza de Goiás.

Mais um atentado contra inocentes. O agressor teria 13 anos, TREZE! Os jovens estão doentes!

Nossos filhos estão desprotegidos no ambiente escolar. Precisamos URGENTEMENTE de guardas… — Gustavo Gayer (@GayerGus) April 11, 2023