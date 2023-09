Novo ministro de Portos e Aeroportos promete solução para impasse no Galeão

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, reafirmou nesta quarta-feira, 27, que vai resolver o impasse do Aeroporto do Galeão, no Rio Janeiro. Durante a abertura oficial da Abav Expo, Costa Filho relembrou que o local não representa apenas o Rio de Janeiro, mas que também é a porta de entrada de turistas de todo o mundo no Brasil. Recentemente, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), esteve em Singapura para conversar com representantes da Changi, atual concessionária do terminal. No ano passado, o grupo ameaçou de devolver a concessão. No entanto, com a entrada do novo governo, a concessionária voltou atrás. O caso foi parar no TCU (Tribunal de Contras da União), que dispensou o governo federal de relicitar o Galeão e analisa um acordo para manter a Changi no aeroporto. De acordo com Silvio Costa Filho, em breve, acontecerá reuniões envolvendo todo o setor aéreo e de turismo para tratar do Galeão. O ministro também disse que espera que a concessionária permanece no comando do terminal. “Torço para que o concessionário possa ficar porque já tem a experiência. Temos que aguardar. Sabe que é uma decisão muito mais empresarial”, comentou. Em relação ao programa federal Voa Brasil, de tornar mais acessível passagens aéreas no Brasil, o ministro de Portos e Aeroportos revelou que deve ser lançado oficialmente até o fim de 2023.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.

Leia também

Universidades precisam preparar profissionais capazes de empreender com inteligência, competência e inovação



Lula e Eduardo Leite discutem apoio do governo federal Rio Grande do Sul após passagem de ciclone