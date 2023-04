Número dois de Dino, Ricardo Cappelli assume o GSI de forma interina

Informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência após a queda do general Gonçalves Dias no comando do órgão

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Ricardo Cappelli após reunião com o ministro Alexandre de Moraes (STF); servidor atuou como interventor na segurança do Distrito Federal após os atos de 8 de Janeiro



A Secretaria de Comunicação Social da Presidência anunciou nesta quarta-feira, 19, que Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, irá assumir de maneira interina o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) pelos próximos dias. O servidor, após as invasões de 8 de Janeiro, já havia assumido o cargo de interventor na segurança do Distrito Federal. Segundo o Ministro-Chefe da Comunicação, Paulo Pimenta, a ida de Cappelli para o comando interino do GSI ocorreu a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Juntamente com assessoria e ministros o presidente vai definir uma estratégia, uma posição definitiva sobre o futuro do GSI. Mas o presidente entendeu que era importante que esse espaço fosse ocupado imediatamente”, afirmou o petista que negou haver qualquer discussão no governo federal para acabar com o Gabinete de Segurança Institucional. A mudança no comando do órgão ocorre após o pedido de demissão do general Gonçalves dias após surgirem imagens do circuito interno do Palácio do Planalto do dia 8 de Janeiro que mostram o militar no local da invasão dos vândalos. Já o GSI divulgou uma nota em que informa haver um processo de apuração em aberto para investigar a atuação de agentes públicos que atuaram nas manifestações do dia 8 de Janeiro.