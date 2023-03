O aviso de Moro a bolsonaristas sobre impeachment de ministros do STF

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) avisou a bolsonaristas que não contem com ele para apoiar no Senado pedidos de impeachment de ministros do STF em razão de decisões proferidas pelos magistrados.

Ex-juiz por mais de duas décadas, Moro avaliou a senadores bolsonaristas que tirar ministros de tribunais superiores de seus cargos por causa de suas decisões fere a autonomia do poder Judiciário.

Mandato para ministrosMoro também expôs aos colegas de Senado sua posição sobre mandatos para ministros do Supremo. Ele defende mandatos de 12 anos, mas prega que a nova regra só valha para futuros novos integrantes da Corte.