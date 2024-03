O número 3 e o mistério da Santíssima Trindade (por Ricardo Guedes)

Na Matemática, o número 3 é o primeiro número primo que é composto de mais de uma unidade, 3 unidades. Os números primos são aqueles que somente são divisíveis por si mesmo e por 1, a unidade. 1, 3, 7, 11, 17 e assim por diante, série infinita já matematicamente comprovada, são números complicados.

O número 3 sempre atazanou minhas ideias. Ele é difícil de se compreender. Não tem divisão ao meio; somente se reparte em 3. O 3 é o primeiro número, que ao se alinhar com outros 2 números, muda o espaço de 1 dimensão para 2 dimensões, da reta para o plano. Quando 2 retas paralelas infinitas se cruzam à frente, e após ficarem paralelas novamente se cruzam atrás, os resultados sugerem uma circunferência infinita, e não sabemos se para cima ou para baixo, ou se para os dois lados ao mesmo tempo, mudando de 2 dimensões no plano, para 3 dimensões no espaço, no limite do finito e do infinito, sugerindo 2 universos paralelos que se tangenciam, sempre tangentes em um ponto e descontínuos nos pontos seguintes, que quando se chegam a eles se tangenciam também. E Deus disse: “Faça-se a luz!”.

No mundo, as relações tripartites dificultam as relações, na incapacidade de sua composição plena e estável.

Quando se viaja sozinho, é 1, desde que se baste. 2 é um número usual, de sucesso. Em 3, 2 se viram contra 1, mas sempre numa proporção desarranjada, porque 1 sobra, fugindo à proposta inicial da viagem, com prazer, mas também com dor. Em 4, 2 se viram contra 2, e seguem em harmonia disruptiva.

Triângulo amoroso. Não dá certo. Não carece de maiores explicações.

Fronteiras triplas entre países: um problema. Quando 2 se acertam, o outro 1 sobra, desarranjando o sistema. É assim o Oriente Médio, Jerusalém, berço de nossas civilizações, tão conflitivas, no encontro das culturas Católica, Islâmica e Judaica. Não dá certo. A Guerra do Vietnam terminou, e se negociou, porque eram 2 lados, 2 interlocutores. Na Teoria dos Jogos, a solução para 3 partes é sempre a mais difícil, porque sempre que 2 se acertam o outro 1 sempre sobra, sem equação estável para o sistema. Qual é hoje o ponto mais complexo de fronteiras na América do Sul? A fronteira tríplice entre o Brasil, Argentina e Paraguai, onde “tudo” acontece.

Estrutura política das sociedades ocidentais: Executivo, Legislativo, Judiciário. Feito para não funcionar.

O mistério da Santíssima Trindade é caracterizado pelo Pai, o Filho, e o Espírito Santo. São 3, mas é um mistério. “São 3 pessoas distintas, que formam um único Deus”. Acho que o seu criador, criou algo que ele mesmo não entendia, com a força de um mistério, abstrato, mas com a amplitude do infinito. Por sinal, o conceito de “infinito”, embora não numérico, é primo, de certa forma, como ponto de indeterminação, também primo. O mistério da Santíssima Trindade é o número 3 além da compreensão, que une as pessoas em torno do mistério, além de sua capacidade cognitiva, mas com fé, esperança e devoção. Daí a sua força. É, possivelmente, o único 3 bem-sucedido. Porque todo mundo o quer, encontrando nele o conforto para a sua incompreensão.

Feliz Páscoa a todos!

Ricardo Guedes é formado em Física pela UFRJ e Ph.D. em Ciências Políticas pela Universidade de Chicago